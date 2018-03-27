مدير معهد ناصر: حالة القاضي المنقول إلينا مستقرة ولا يزال تحت الملاحظة

أكد الدكتور هاني راشد، مدير معهد ناصر، أن حالة القاضي المشرف على إحدى لجان الانتخابات والذي تم نقله للمعهد، لمرضه حالته مستقرة، ولكنه لا يزال تحت الملاحظة، مضيفا أن حالته هي الوحيدة التي استقبلها المعهد على مدار اليوم على هامش الانتخابات الرئاسية.

وأضاف هاني، لـ"الوطن"، أن المعهد يخضع لحالة الطوارئ التي أعلنتها وزارة الصحة في إطار مجموعة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وعلى إثرها أخلى 30% من أسرّة الرعاية المركزة، وبالمثل أسرّة المرضى، فضلاً عن زيادة أعداد طاقم الأطباء والتمريض في قسم الطوارئ وعلى رأسهم الاستشاريين والمتخصصين على مدار الساعة.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.