الليلة.. افتتاح أول مركز للاهوت الدفاعي بالكاتدرائية لمواجهة الإلحاد

يفتتح الأنبا موسي أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط البلد وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، مساء اليوم الخميس، مركز دراسات اللاهوت الدفاعي الذي يشرف عليه القس متى بديع الكاهن بأسقفية الشباب.

ويهدف المركز الذي يتخذ من كنيسة السيدة العذراء بأسقفية الخدمات في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مقرًا له، إلى تخريج خدام كنسيين متخصصين في مواجهة "الإلحاد" بين الأقباط ومحاولات التشكيك في الإيمان المسيحي، ومن المقرر أن تنطلق الدراسة بالمركز الأربعاء المقبل.