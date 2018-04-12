تسجيل الدخول

الوطن

الليلة.. افتتاح أول مركز للاهوت الدفاعي بالكاتدرائية لمواجهة الإلحاد

منذ 36 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الليلة.. افتتاح أول مركز للاهوت الدفاعي بالكاتدرائية لمواجهة الإلحاد

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

يفتتح الأنبا موسي أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط البلد وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، مساء اليوم الخميس، مركز دراسات اللاهوت الدفاعي الذي يشرف عليه القس متى بديع الكاهن بأسقفية الشباب.

ويهدف المركز الذي يتخذ من كنيسة السيدة العذراء بأسقفية الخدمات في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مقرًا له، إلى تخريج خدام كنسيين متخصصين في مواجهة "الإلحاد" بين الأقباط ومحاولات التشكيك في الإيمان المسيحي، ومن المقرر أن تنطلق الدراسة بالمركز الأربعاء المقبل.

أخبار متعلقة

بالصور| البابا يحتفل بشم النسيم في دير السريان مع أساقفة الكنيسة

بالصور| البابا يحتفل بشم النسيم في دير السريان مع أساقفة الكنيسة
بالفيديو| الكنيسة تطلق مجموعة من الحلقات بمناسبة مئوية مدارس الأحد

بالفيديو| الكنيسة تطلق مجموعة من الحلقات بمناسبة مئوية مدارس الأحد
الكنيسة: "أربعين" الأنبا فام أول قداس في كاتدرائية دير "يسَّي" بطما

الكنيسة: "أربعين" الأنبا فام أول قداس في كاتدرائية دير "يسَّي" بطما
ماكرون يثير جدلا بطرحه فكرة "إصلاح" العلاقة بين الكنيسة والدولة

ماكرون يثير جدلا بطرحه فكرة "إصلاح" العلاقة بين الكنيسة والدولة
الكنيسة عن قانون البحوث الطبية الإكلينيكية: يجب الحفاظ على جسد الإنسان

الكنيسة عن قانون البحوث الطبية الإكلينيكية: يجب الحفاظ على جسد الإنسان

التعليقات

الفرعون المصرى ملكاً على أوروبا

أحدث الأخبار

مباحث الجيزة تكشف لغز العثور على رأس سيدة بمنطقة فيصل

مباحث الجيزة تكشف لغز العثور على رأس سيدة بمنطقة فيصل

نجوى بدر عميدا لكلية الحاسبات بجامعة عين شمس

نجوى بدر عميدا لكلية الحاسبات بجامعة عين شمس

فصائل معارضة تعلق آمالها على ضرب سوريا لتوسيع سيطرتها

فصائل معارضة تعلق آمالها على ضرب سوريا لتوسيع سيطرتها

اردوغان يعرب عن قلقه ازاء "المنازلة" بين القوى العظمى حول سوريا

اردوغان يعرب عن قلقه ازاء "المنازلة" بين القوى العظمى حول سوريا

الرئيس البرتغالي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه: نبدأ دورة علاقات جديدة

الرئيس البرتغالي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه: نبدأ دورة علاقات جديدة

اختيارات الوطن

ما الذى يهدد عرش «فيس بوك»؟

ما الذى يهدد عرش «فيس بوك»؟

بالفيديو| طفل يُحيى أفراح إمبابة بأغانى مهرجانات

بالفيديو| طفل يُحيى أفراح إمبابة بأغانى مهرجانات

آخرهم «العرَّاب».. «صفحة» و«جروب» عزاء المحبين للأبطال الراحلين

آخرهم «العرَّاب».. «صفحة» و«جروب» عزاء المحبين للأبطال الراحلين

تعديلات «فيس بوك» الجديدة.. الموقع يريد العودة إلى «أصله»

تعديلات «فيس بوك» الجديدة.. الموقع يريد العودة إلى «أصله»

الأم

الأم "القوّادة".. مارست الدعارة لـ20 سنة وغوت ابنتها حتى حملتها للقبر

الأكثر قراءة

عاجل