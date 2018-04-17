بوتين ونظيره الكازاخي يبحثان هاتفيا الوضع بسوريا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، هاتفيًا مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزارباييف الوضع في سوريا، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين اليوم، فإن بوتين ونزارباييف تبادلا وجهات نظرهما حول الوضع في سوريا.

وقال البيان إن "الزعيمين أدانا الهجوم الصاروخي على سوريا الذي نُفذ قبل فترة قصيرة".

وأكد الجانبان أن "الأعمال العدوانية التي نُفذت بدون عقوبات من مجلس الأمن الدولي، تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقواعد والقوانين الدولية بشكل مباشر"، بحسب البيان.

وفجر السبت الماضي، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وجاءت تلك الضربة، ردًا على مقتل العشرات وإصابة المئات، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق في 7 أبريل/ نيسان الجاري. -