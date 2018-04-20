علي عليان يكشف أسباب استقالته من "العليا" لـ"شرم الشيخ المسرحي"

كشف المخرج الأردني، علي عليان، عن أسباب استقالته من اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي.

وقال عليان، في استقالته التي نشرها على حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك"، إنه "بناء على انتهاء المرحلة التأسيسية للمهرجان أصبح معروفا على مستوى كبير نتيجة للنجاحات التي حققها، وتشرفت أيضًا بعضوية لجنة التحكيم في الدورة الثالثة، وهنا أرى أنه ينتفي سبب وجودي في لجنته العليا".

وأضاف "لذا فانني آمل أن تضخ دماء جديدة في اللجنة العليا للدورات القادمة، وبكل شفافية فإنني أترك المجال لغيري ممن ترون أنه مفيد للمصلحة العامة للارتقاء بالمهرجان إلى أبعد مدى، متمنيا لكم التوفيق وأنتم اخوة وأصدقاء أعزاء لهم كل الود والاحترام علي عليان".