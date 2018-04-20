تسجيل الدخول

الوطن

علي عليان يكشف أسباب استقالته من "العليا" لـ"شرم الشيخ المسرحي"

أمس PM 11:19
كتب: الهام زيدان
علي عليان يكشف أسباب استقالته من "العليا" لـ"شرم الشيخ المسرحي"

علي عليان

كشف المخرج الأردني، علي عليان، عن أسباب استقالته من اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي.

وقال عليان، في استقالته التي نشرها على حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك"، إنه "بناء على انتهاء المرحلة التأسيسية للمهرجان أصبح معروفا على مستوى كبير نتيجة للنجاحات التي حققها، وتشرفت أيضًا بعضوية لجنة التحكيم في الدورة الثالثة، وهنا أرى أنه ينتفي سبب وجودي في لجنته العليا".

وأضاف "لذا فانني آمل أن تضخ دماء جديدة في اللجنة العليا للدورات القادمة، وبكل شفافية فإنني أترك المجال لغيري ممن ترون أنه مفيد للمصلحة العامة للارتقاء بالمهرجان إلى أبعد مدى، متمنيا لكم التوفيق وأنتم اخوة وأصدقاء أعزاء لهم كل الود والاحترام علي عليان".

أخبار متعلقة
محمد صبحي يقدم جائزة خاصة بـ"التأليف المسرحي" في مهرجان شرم الشيخ

محمد صبحي يقدم جائزة خاصة بـ"التأليف المسرحي" في مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق مسابقة في التأليف المسرحي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق مسابقة في التأليف المسرحي
اليوم.. تنظيم 6 ورش بمهرجان شرم الشيخ المسرحي

اليوم.. تنظيم 6 ورش بمهرجان شرم الشيخ المسرحي
بالصور| انطلاق فعاليات العرض المسرحي "يا حضرة العمدة" في شرم الشيخ

بالصور| انطلاق فعاليات العرض المسرحي "يا حضرة العمدة" في شرم الشيخ

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

أستاذ علوم سياسية: 4 ملفات مهمة تنتظر قمة "ترامب - بوتين" المرتقبة

أستاذ علوم سياسية: 4 ملفات مهمة تنتظر قمة "ترامب - بوتين" المرتقبة

فصل الكهرباء 3 أيام لأعمال الصيانة بطهطا في سوهاج

فصل الكهرباء 3 أيام لأعمال الصيانة بطهطا في سوهاج

وزير قطاع الأعمال: عملت في البنوك والاستثمار 11 عاما

وزير قطاع الأعمال: عملت في البنوك والاستثمار 11 عاما

عمرو الليثي: خصصنا مجموعة من الجوائز والمشروعات للمتحررات من الأمية

عمرو الليثي: خصصنا مجموعة من الجوائز والمشروعات للمتحررات من الأمية

السعيد: لدينا تحديات في رؤية 2030 ونعرض تقريرا واضحا على الأمم المتحدة

السعيد: لدينا تحديات في رؤية 2030 ونعرض تقريرا واضحا على الأمم المتحدة

اختيارات الوطن

تايم لاين| فعاليات جمعة مسيرة الشهداء والأسرى

تايم لاين| فعاليات جمعة مسيرة الشهداء والأسرى

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

الأكثر قراءة

عاجل