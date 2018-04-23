والد النني: نجلي سيلحق بالمونديال.. "وصلاح هيبقى أحسن لاعب في العالم"

طمأن ناصر النني، الشعب المصري، على نجله محمد النني نجم نادي الأرسنال الإنجليزي، مؤكدًا أنه سيلحق بكأس العالم في روسيا 2018، بعد الإصابة التي لحقت به أمام وست هام يونايتد التي أقيمت أمس الأحد ضمن الجولة الـ35 من البريمييرليج.

وأضاف "النني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن إصابة النني لن تستغرق سوى 10 أيام لعلاجه ثم يعود إلى الملاعب مرة أخرى.

من ناحية أخرى، أعرب والد النني عن سعادته البالغة بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قائلًا: "كلنا فرحانين، وإن شاء الله هيبقى أحسن لاعب في العالم".