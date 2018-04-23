تسجيل الدخول

الوطن

والد النني: نجلي سيلحق بالمونديال.. "وصلاح هيبقى أحسن لاعب في العالم"

أمس PM 11:26
كتب: محمود البدوي
والد النني: نجلي سيلحق بالمونديال.. "وصلاح هيبقى أحسن لاعب في العالم"

محمد صلاح

طمأن ناصر النني، الشعب المصري، على نجله محمد النني نجم نادي الأرسنال الإنجليزي، مؤكدًا أنه سيلحق بكأس العالم في روسيا 2018، بعد الإصابة التي لحقت به أمام وست هام يونايتد التي أقيمت أمس الأحد ضمن الجولة الـ35 من البريمييرليج.

وأضاف "النني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن إصابة النني لن تستغرق سوى 10 أيام لعلاجه ثم يعود إلى الملاعب مرة أخرى.

من ناحية أخرى، أعرب والد النني عن سعادته البالغة بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قائلًا: "كلنا فرحانين، وإن شاء الله هيبقى أحسن لاعب في العالم".

أخبار متعلقة
الجماهير تلتقط «سيلفي» مع والد «النني»: «منتخب مصر صعد كأس العالم»

الجماهير تلتقط «سيلفي» مع والد «النني»: «منتخب مصر صعد كأس العالم»
والد النني: "الحمد لله ربنا نصرنا.. ورجالتنا هيفرحونا في كأس العالم"

والد النني: "الحمد لله ربنا نصرنا.. ورجالتنا هيفرحونا في كأس العالم"
بالفيديو| من "الماجيكو" لـ"والد النني".. هدفان وبطولة ومشاركة في "المنام"

بالفيديو| من "الماجيكو" لـ"والد النني".. هدفان وبطولة ومشاركة في "المنام"
والد "النني": "نجلي تعرض لظلم كبير.. ورد على 90 مليون مصري"

والد "النني": "نجلي تعرض لظلم كبير.. ورد على 90 مليون مصري"
والد النني: ابني وشِّه حلو على الأسرة.. وهدفه في الكاميرون أفقدني الوعي

والد النني: ابني وشِّه حلو على الأسرة.. وهدفه في الكاميرون أفقدني الوعي
النني ناعيا والد أبو تريكة: أتمنى أن تكون أعمال نجله الحسنة في ميزان حسناته

النني ناعيا والد أبو تريكة: أتمنى أن تكون أعمال نجله الحسنة في ميزان حسناته
والد «النني»: «ربنا يحقق حلم كأس العالم»

والد «النني»: «ربنا يحقق حلم كأس العالم»
موجز الثالثة| والد النني يدعو لمصر.. وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

موجز الثالثة| والد النني يدعو لمصر.. وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
والد "النني" لـ«الوطن»: «قلبي هيقف من الفرحة»

والد "النني" لـ«الوطن»: «قلبي هيقف من الفرحة»

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

المسلماني: "داعش" خطط لسرقة سلاح الجيش الماليزي وخطف رئيس وزراء البلاد

المسلماني: "داعش" خطط لسرقة سلاح الجيش الماليزي وخطف رئيس وزراء البلاد

خبراء طاقة: مصر ستصبح مصدر الغاز الطبيعي لأوروبا

خبراء طاقة: مصر ستصبح مصدر الغاز الطبيعي لأوروبا

قبل اعتزال "الكابيتانو".. آخر مهرجان اعتزال للاعب بقميص الأهلي

قبل اعتزال "الكابيتانو".. آخر مهرجان اعتزال للاعب بقميص الأهلي

وزير التموين: المواد الغذائية متوافرة في شمال سيناء أكثر من أي محافظة

وزير التموين: المواد الغذائية متوافرة في شمال سيناء أكثر من أي محافظة

"الأرصاد": ذروة التقلبات الجوية الأربعاء.. وسيول محتملة على سيناء

"الأرصاد": ذروة التقلبات الجوية الأربعاء.. وسيول محتملة على سيناء

اختيارات الوطن

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. 3 رسمي ويوم "فهلوة"

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. 3 رسمي ويوم "فهلوة"

بالصور| عاشقة صلاح الأمريكية تجوب العالم بقميصه:

بالصور| عاشقة صلاح الأمريكية تجوب العالم بقميصه: "جمع الشعوب على حبه"

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

بينهم "مو صلاح".. 4 أساطير كروية طردتهم الأندية على الأبواب

بينهم "مو صلاح".. 4 أساطير كروية طردتهم الأندية على الأبواب

"شوفها لأول مرة".. فيلم عن "عروس المتوسط": "إحنا إسكندرانية اتفاجأنا"

الأكثر قراءة

عاجل