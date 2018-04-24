"أورباخ" تتوسع دوليا وتفتح أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة بلندن

أعلنت شركة أورباخ جرايسون AUERBACH GRAYSON التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، وهي شركة متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 125 دولة تشمل الأسواق الواعدة، الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار في الولايات المتحدة ويقع المقر الرئيسي لها في نيويورك عن افتتاح أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة بلندن.

وقال السيد ديفيد جرايسون، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي أورباخ جرايسون، إن الهدف الأساسي من افتتاح مكتب جديد للشركة في لندن هو تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التي تقدمها الشركة.

وأضاف أنه لا توجد شركات وساطة أخرى لديها القدرة على الوصول إلى هذا العدد من الأسواق الدولية التي تتواجد بها شركتنا، لذلك نتطلع إلى تقديم الفرص الاستثمارية الواعدة في العديدة من الأسواق إلى عملائنا بالقارة الأوروبية.

وأشار إلى أن المكتب الجديد سوف يسمح لهم أن يكونوا على تواصل أفضل مع عملائهم في إنجلترا وكامل أنحاء القارة الأوروبية.

وقال باسم عزب العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، إننا سعداء بالتوسع في تقديم الخدمات المتميزة لأورباخ جرايسون التي تقدمها للسوق الأمريكية إلى السوق الأوروبية عن قرب وذلك من خلال تواجدنا وخبرتنا في أكثر من 120 سوقًا حول العالم من خلال مكتبنا في لندن، هذا التوسع هو الخطوة الأولى في خطة التوسع العالمية لشركة أورباخ جرايسون وهو دليل على التزامنا بزيادة تواجدنا وخدماتنا عالميًا، وسنستكمل خطتنا للوصول للأسواق الناشئة والمبتدئة بشكل أفضل، ومن المقرر بدء عمل مكتب لندن في يونيو 2018

وأكد جرايسون "كانت لندن أول اختيار طبيعي لنا لإنجاح جهود التوسع العالمية، حيث يعد إضافة إلى مكتبنا الرئيسي الرائد في نيويورك كأحد أبرز المراكز المالية الدولية في العالم، ونتطلع إلى الوصول لمراكز المال الرئيسية حول العالم في إطار جهودنا لتعزيز التواجد الدولي وتقديم خدماتنا على نطاق أوسع".

وأسست شركة أورباخ جرايسون شبكة تغطيتها العالمية من خلال الشراكة مع وسطاء محليين وعالميين ومع بنوك في الأسواق الناشئة والمبتدئة والمتقدمة بكافة أنحاء العالم من خلال محللين اقتصاديين وماليين في كل منطقة.

تقدم الشركة للمستثمرين المؤسسيين الأمريكيين خدمة تنفيذ التداولات وخدمة بحثية تفصيلية عن الأسهم المحلية وذلك من خلال شركائها المحليين.