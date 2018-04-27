شيوخ قبائل دهب بجنوب سيناء يهدون كتاب الله لوزير الأوقاف

أهدى شيوخ قبائل دهب بجنوب سيناء نسخة مباركة من كتاب الله عز وجل إلي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة ومواجهة الإرهاب وتقديرًا لإجابته لدعوتهم بقضاء سهرة وطنية ودعوية معهم بمدينة دهب بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لسيناء.

وأفادت الأوقاف في بيان لها: سلما كلا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف شهادات تقدير لشيوخ جنوب سيناء تقديرًا لجهودهم ومواقفهم الوطنية، وهو ما كان محل إشادة وتقدير من شيوخ القبائل وأهالي جنوب سيناء جميعا في لقاء وطني بامتياز.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أنه لا مكان للإرهاب أو الإرهابيين على أرض مصر بصفة عامة وعلى أرض سيناء بصفة خاصة، والإرهاب إلى زوال.