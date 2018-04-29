رئيس مدينة مرسى علم يتفقد مخرات السيول تحسبا لسقوط الأمطار

تفقد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة مرسى علم، مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها وإزالة أي عوائق بها، فضلا عن المرور على البحيرات والسدود استعدادا لاحتمالية سقوط أمطار وسيول.

وأكد وجدي، حسب بيان المدينة، تجهيز غرفه عمليات المدينة والتأكد من جاهزيه عناصر الطورائ الحماية المدنية، الكهرباء، محطه المياه، وشركات الطرق العاملة بالمدينة وتحديد مسؤولية كل شركة.

وتفقد رئيس المدينة شركات الطرق التي تعمل بنطاق المدينة للاستعانة بالمعدات بكل شركة في حالة السيول، والتأكيد على جاهزية مكينات شفط المياه بوحدة الحماية المدنية وسيارات نقل المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة.