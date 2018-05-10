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الوطن

4 لجان برلمانية تناقش قانون حماية "البواب" الأسبوع المقبل

منذ 14 دقيقة
كتب: هبة أمين
4 لجان برلمانية تناقش قانون حماية "البواب" الأسبوع المقبل

لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والقوى العاملة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسيني، و60 نائباً بشأن تعديل القانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن الحراس الخصوصيين "البوابين".

ويهدف القانون إلي ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل، بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن العاملين فى مجال حراسة العقارات "البوابين" أعدادهم كبيرة ولا يوجد أى مظلة تأمينية لهم ومن غير المقبول أن يظل يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته.

ويهدف القانون إلى حماية هذه الطبقات وليس فرض جباية عليهم وضمها للعمالة الرسمية، ووضع معلومات كافية عن تلك العمالة لتوفير رعاية صحية لهم، خاصة وأن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة.

وينص القانون على حقوق وواجبات "البوابين" من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى، حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.

وأكدت المذكرة أن القانون يتماشى مع الإطار العام لرئيس الجمهورية فى حماية المواطنين الأكثر احتياجا للرعاية، والسعى للعمل على تقنين أوضاع كافة الفئات العاملة داخل مصر.

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