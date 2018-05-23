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الوطن

مكرم: "الأعلى للإعلام" بصدد إصدار كود يحظر التهكم على الشعوب العربية

منذ 18 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
مكرم: "الأعلى للإعلام" بصدد إصدار كود يحظر التهكم على الشعوب العربية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بصدد إصدار كود إعلامي خلال الفترة المقبلة يسمح لوسائل الإعلام بانتقاد الحكومات العربية دون المساس بالشعوب أو النيل منها أو التهكم عليها أو انتقادها، وذلك حرصًا على علاقات الروابط الأخوية بين الشعوب العربية الشقيقة.

وأوضح مكرم في تصريح له، أن المجلس أصدر كودًا إعلامياً بشأن قضايا الاعتداء الجنسي والتحرش وكيفية تناولها في الإعلام ووضع ضوابط ومعايير لوسائل الإعلام خلال تناول مثل هذه القضايا، لافتًا إلى أن المجلس ماضٍ في طريق العودة إلى أصول مهنة الصحافة من خلال معايير وضوابط ومواثيق وشرف ومدونة سلوك وإجراءات وقرارات يسعى المجلس من خلالها إلى ضبط المشهد الصحفي والإعلامي.

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