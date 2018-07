نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر محلية صينية، أن انفجارا وقع اليوم على مقربة من السفارة الأمريكية في العاصمة الصينية "بكين".

وأضافت "رويترز" أن الشرطة الصينية اقتادت امرأة حاولت الانتحار، حرقا على ما يبدو، أمام السفارة الأمريكية في بكين، وأن الشرطة تفحص مركبة مشبوهة أمام السفارة، مشيرة إلى السلطات الأمنية أغلقت الطريق القريبة من موقع الانفجار.

Breaking: Unconfirmed reports of an explosion near the U.S. embassy in Beijing, China. pic.twitter.com/zUkbYVoIaT