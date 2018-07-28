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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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"شوقي" عن تأخر تصنيف مصر في التعليم: "حاجة توجع القلب"

"شوقي" عن تأخر تصنيف مصر في التعليم: "حاجة توجع القلب"

آخرها "الرفاعية".. 4 إجراءات اتخذتها المنوفية لم تنهِ لدغات الثعابين

آخرها "الرفاعية".. 4 إجراءات اتخذتها المنوفية لم تنهِ لدغات الثعابين

شوقي: لدينا رفاهية تغيير منظومة التعليم بلا خوف.. مش هنكون أسوأ من كده

شوقي: لدينا رفاهية تغيير منظومة التعليم بلا خوف.. مش هنكون أسوأ من كده

برلماني: تقلد وزير الدفاع رتبته من مدنيين يؤكد تمسك الجيش بعقيدته

برلماني: تقلد وزير الدفاع رتبته من مدنيين يؤكد تمسك الجيش بعقيدته

أبرزها "بناء المصري".. رسائل السيسي في أول أيام مؤتمر الشباب

أبرزها "بناء المصري".. رسائل السيسي في أول أيام مؤتمر الشباب

يُعقد في أغسطس.. كيف يتم تدريب المعلمين على برامج نظام التعليم الجديد؟

يُعقد في أغسطس.. كيف يتم تدريب المعلمين على برامج نظام التعليم الجديد؟

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بالفيديو| رفقاء درب محمد شرف.. مدحوه حيًا ولم يحضروا جنازته

بالفيديو| رفقاء درب محمد شرف.. مدحوه حيًا ولم يحضروا جنازته

بالصور| مصر ليست الأولى.. دول تقلّد فيها العسكريون رتبهم من مدنيين

بالصور| مصر ليست الأولى.. دول تقلّد فيها العسكريون رتبهم من مدنيين

بعد مشاركتها بمؤتمر الشباب.. ثالثة الدبلوم: نفسنا ناخد حقنا زي الثانوي

بعد مشاركتها بمؤتمر الشباب.. ثالثة الدبلوم: نفسنا ناخد حقنا زي الثانوي

خبير مراسم عن ترقية وزير الدفاع: من حق السيسي كسر القواعد

خبير مراسم عن ترقية وزير الدفاع: من حق السيسي كسر القواعد

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

13 وزيرا بحكومة مدبولي تخرجوا من 5 كليات بجامعة القاهرة نصفهم "هندسة"

13 وزيرا بحكومة مدبولي تخرجوا من 5 كليات بجامعة القاهرة نصفهم "هندسة"

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