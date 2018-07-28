نفذت إدارة تموين إيتاي البارود في البحيرة، بإشراف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، وبرئاسة أحمد سمك، مدير عام الإدارة، وأنور علامد رئيس الرقابة، بالتنسيق مع العقيد وجدي الصيرفي، مدير مباحث تموين البحيرة، حملة مكبرة اليوم، للرقابة على المخابز البلدية المدعمة ببندر وقرى إيتاي البارود.

وتمكنت الحملة التي شارك فيها أبو الفتوح السيسي كبير مفتشي التموين بالإدارة، من ضبط مخبز بلدي مدعم، قام صاحبه بتجميع 80 شكارة دقيق بلدي مدعم لبيعها في السوق السوداء، و73 بطاقة تموينية قام صاحب مخبز بتجميعها، وعدد من المخابز البلدية المدعمة تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفة.