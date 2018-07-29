استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، منذ قليل، بمكتبة بديوان عام المحافظة، اللواء أركان حرب السيد على الغالي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالمركز الثقافي بمدينة كفرالشيخ.

بحضور اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس راضي أمين، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والدكتورة منى عبدالعاطى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

من المقرر أن يتم تكريم 300 من أسر شهداء ومصابي، العمليات الحربية، الذي ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.