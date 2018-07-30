كشف الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط، أن قانون التخطيط الجديد المطروح أمام البرلمان يمنح الحق للمحافظات والمراكز في التفاوض على ميزانيتها لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما يحدث، بالإضافة لأحقية المحافظة في توفير موارد مالية إضافية لها أكثر من الحد الأقصى للميزانية المخصصة لها.

وأكد مستشار الوزير، خلال مؤتمر وزارة التنمية المحلية "اللامركزية في مصر" الذي انعقد اليوم الإثنين، أن القانون يتيح للمحافظات المشاركة فيما بينها في المشروعات، وأيضًا المنافسة للحصول على مبالغ للمشروعات ذات العائد الاقتصادي.