تحتفل اليوم الفنانة شذى بعيد ميلادها الـ34، حيث ولدت في 31 يوليو من عام 1984، وترصد "الوطن" مسيرة شذى الغنائية التي انطلقت رسميا فى عام 2004.

ليالي الشوق 2004

أول تجارب شذى مع الألبومات الغنائية كانت من خلال شركة "ليبو للصوتيات والمرئيات" والتي طرحت معها ألبوم "ليالي الشوق" الذي تضمن 10 أغنيات وهى "ليالي الشوق وأنا قلبي داب وإسكت وتغير من ده وحد غيري ومكنش على بالي ورسمتك في خيالي وخليك في حالك وجرى إيه بالإضافة لموسيقى أنا قلبي داب".

وحققت أغنية ليالي الشوق نجاحا مبهرا وكانت سببا رئيسيا في معرفة المستمعين بها.

ليالي 2008

بعد غياب 4 سنوات عادت شذى من جديد للغناء بطرح ألبوم "الليالي" مع شركة "مزيكا" وتضمن الألبوم 8 اغنيات هى "ليالي وحكاية منسية وبحبك لسه وبتهددني ببعدك وخليك معايا وطول ليلي وبرجع بعمري وشفت كتير".

أنا لوحدي 2016

وابتعدت شذى عن طرح الألبومات لما يقرب من 8 سنوات واكتفت طيلة تلك السنوات بطرح أغنيات سنجل إلى أن طرحت ألبومها "أنا لوحدي".

الألبوم إنتاج "أي دبليو أي" ويتضمن 11 أغنية "ناسية روحي وبحن إليه وبنت أبوي وهنتفارق وبنحب حد وفي حجات كتير وبحب أيامي ومتغيرتش ومفيهاش غلطة والدم دوم تك وأنا لوحدي".