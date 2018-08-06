ينظم نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، غدا، حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم التي أقامها النادي، وشارك فيها عدد من القضاة وأبنائهم خلال شهر رمضان المبارك، والمتفوقين بالثانوية العامة والجامعات، وذلك بمقر النادي النهري السابعة مساء.

جاءت مسابقة القرآن الكريم على ثلاثة مستويات، الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثاني حفظ 15 جزءً من كتاب الله الكريم، ثم المستوى الثالث وهو حفظ جزء عّم وكان ذلك مقتصر على أبناء القضاة فقط.

ومن المقرر تكريم أبناء القضاة المتفوقين في الثانوية العامة بمجموع 95٪؜ بحد أدنى وخريجي الجامعات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

ويكرم النادي 19 من حافظي القرآن الكريم الفائزين فى المسابقة، أما عدد المكرمين المتفوقين في مرحلة الثانوية العامة 28 طالبا، وعدد المكرمين من المتفوقين في مرحلة الجامعات 10 طلاب.