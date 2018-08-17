قال الفنان محمود عبدالمغني، إنه يفضل تجسيد الأدوار والمشاركة في الأعمال التي تلقي الضوء على حياة البسطاء، مشيرًا إلى أنه يهتم بتوصيل رسالة من خلال أعماله الفنية.

وأضاف "عبدالمغني"، خلال استضافته في برنامج "قالوا وقولنا"، المذاع على القناة الأولى، إن مسلسل "الركين" كان من ضمن المسلسلات التي سلطت الضوء على معاناة البسطاء، موضحًا أنه قابل "سايس" في المهندسين قبل تأدية الدور للتحضير له.

وتابع: "السايس دة كان معاه شهادة ولكنه اضطر يشتغل كدة عشان يجيب فلوس، ورغم كدة كان باين في عنيه حزن بسبب نظرة الناس ليه"، مكملا: "عزمني على كشري وقعدنا في الشارع، وحاولت أنقل جدعته ورجولته وأنا بأدي الدور في المسلسل".