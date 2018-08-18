قال نادر العريان الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إن قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم النقابي وضع ضوابط محددة للتفرغ النقابي بشرط أن يكون العضو متواجدا وسط العمال والتوقيع في سجلات اللجنة النقابية وأن يكون له دور إيجابي في المشاركة بالإدارة وتحسين أحوال العاملين.

جاء ذلك في ختام الدورة التثقيفية الأولى، عن سياسات العمل النقابي لعضوات اللجان النقابية، والتي نظمتها النقابة لمدة 3 أيام بإشراف شرين جابر أمينة المرأة العاملة بالنقابة العامة.

وأضاف "العريان"، أنه لا يجوز انقاص تقارير الكفاءة للعضو النقابي عن السنة السابقة لانتخابه مع حصوله على الامتيازات المادية والعينية طوال سنوات الدورة النقابية.