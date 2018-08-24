تمكنت حملة أمنية في محافظة كفر الشيخ، اليوم، من ضبط عدد من قضايا المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأحكام القضائية.

وشن ضباط إدارة البحث الجنائي في كفر الشيخ، عدداً من الحملات المتوازية بكل المراكز، لمكافحة الجرائم بشتى صورها وأحكام السيطرة الأمنية، لضبط العناصر الخطرة وذوي الأنشطة الإجرامية، وحائزي الألعاب النارية.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 4 قطع سلاح نارية عبارة عن طبنجة و3 فرد خرطوش، بالإضافة إلى 10 قطع سلاح أبيض، كما جرى ضبط 800 جرام "حشيش"، و250 جرام "هيروين"، و450 قرصًا مخدرا، في 6 قضايا مخدرات، ، كما جرى تنفيذ ما يقرب من 3 آلاف حكم قضائي.

حررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.