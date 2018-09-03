بالفيديو| الصحة: إضافة 5 مواد لجدول المخدرات خاصة بـ"الحشيش الصناعي"

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إن وزيرة الصحة قررت إضافة 5 مواد جديدة لجدول المخدرات، يعقبها 6 مواد خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت زيادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه القرارات جاءت نتيجة لمطالب اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والعدل والداخلية.

وأوضحت أنه يتم تحديث المواد القياسية للمواد المخدرة بمعامل وزارة الصحة، مشيرة إلى أن "الشباب يبحثون عن الاستروكس والحشيش الصناعي، وذلك أمر مستحدث منذ فترة".

ولفتت زيادة إلى أن المواد التي تم إدراجها لا تستخدم في العلاج مطلقًا، ولكنها مواد خاصة بالحشيش الصناعي، ويجب وضعها على جدول المخدرات لاستكمال القضايا الخاصة بها أمام النيابة العامة.

وأكدت زيادة أن وزارة الصحة تراقب بعض الصيدليات التي تبيع أدوية بها مواد مخدرة، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط هذه الصيدليات، وتم اتخاذ اللازم معها وتحرير القضايا اللازمة ضدها.