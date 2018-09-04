فى ظل صعود التيارات اليمينية، وتصاعد حدة الخطاب المعادى للمهاجرين فى أكثر من بلد أوروبى، استطاعت «سارة» بحجابها وزيها الباكستانى أن تتأهل لنهائيات مسابقة ملكة جمال بريطانيا لعام 2018 فى جزئها الثانى، بعدما فازت دي - آن كنتيش روجرز، كأول فتاة سمراء البشرة باللقب فى الجزء الأول من المسابقة التى أقيمت فى يوليو الماضى.

بين 50 فتاة، وقفت طالبة الحقوق «سارة افتخار» (20 عاماً) من بلدة هدرسفيلد البريطانية بحجابها الأنيق، على خشبة المسرح كأول فتاة مسلمة محجبة تتأهل لنهائيات مسابقة ملكة جمال بريطانيا منذ انطلاق المسابقة عام 1952، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلى ميل»، وتقول «سارة»: «أشعر بالفخر لكونى واحدة من ضمن الفتيات المتأهلات كأفضل 50 فتاة من بين 22 ألف مشاركة فى المسابقة».

وتشارك الحسناء المحجبة فى كثير من الأحيان صوراً لنفسها، وهى ترتدى الأزياء الباكستانية المحتشمة مع آلاف المتابعين لها على موقع «إنستجرام»، مؤكدة أن مشاركتها فى المسابقة جاءت بهدف إظهار حقيقة أن الجمال ليس له تعريف، كل شخص جميل بطريقته الخاصة، بغض النظر عن وزنه أو عرقه أو لونه أو شكله، متمنيةً أن تتمكن من الفوز باللقب للمشاركة فى مسابقة ملكة جمال الكون، التى ستقام فى الصين العام الجارى لتتمكن من مساعدة الأطفال المشردين فى فيتنام والمتضررين من الكوارث الطبيعية، بحسب الصحيفة البريطانية