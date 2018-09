قال الكاتب الصحفي الأمريكي بوب وودوارد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصل بوزير الدفاع جيمس ماتيس في عام 2017، وطلب منه اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، وقال الكاتب وودوارد في كتابه الجديد "Fear: Trump in the White House"، أو "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، أن الرئيس الأمريكي، أمر وزير دفاعه جيمس ماتيس، في العام الماضي 2017، بقتل الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب "سبوتنيك" وضح وودوارد طبقا لمزاعمه في الكتاب، أن ترامب أخبر ماتيس في محادثة هاتفية، إنه يريد قتل الأسد، بعدما أطلق هجوما كيميائيا مزعوما على المدنيين في شهر أبريل في 2017، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وطالب ترامب، في بداية المحادثة، مستخدما "عبارات غير لائقة" بالقضاء على الأسد، إذ قال لماتيس "دعونا نقتله، دعونا نتصرف، دعونا نقتل الكثير منهم"، ولكن ماتيس رفض الانصياع للأمر، وقال لمساعده بعد إنهاء المكالمة: لن نفعل أي شيء من هذا القبيل، سنتصرف بطريقة أكثر توازنا، بحسب رواية وودوارد، التي نقلتها الصحيفة.

