كشف مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، عن أن الشركة بدأت في إجراء الصيانات الشاملة لبعض أجهزة الكشف عن المفرقعات المعطلة بالعديد من المحطات ومنها "المنيب - الدقي - جامعة القاهرة - سعد زغلول - المرج"، لافتا إلى أن هناك بعض الأعطال الفنية بالأجهزة، وسيجري صيانتها لعودتها للعمل مرة أخرى، للكشف عن المفرقعات، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، والذي من المنتظر أن يبدأ في 22 سبتمبر الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أنه جرى تكليف بعض أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات بالمترو، وذلك لتفتيش حقائب المواطنين، لحين إصلاح الأعطال الفنية بأجهزة كشف المفرقعات، موضحا أن هناك إجراءات أمنية مشددة بجميع محطات المترو، وأيضا هناك كمائن ثابتة بالمحطات، وذلك لتوفير كافة الحماية الأمنية للركاب.