حذَّر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من اندلاع حروب فى الشرق الأوسط بسبب ملف المياه، واعتبر محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، أنه من الحكمة البحث عن حلول تكميلية للمشكلة، جنباً إلى جنب مع الجهود السياسية المبذولة، شريطة أن تكون واقعية، وقابلة للتنفيذ، وتعتمد على الابتكار والإبداع.

وقال الاتحاد فى بيان، اليوم، بشأن اللقاء الذى عُقد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتى الإنتاج الحربى، والرى، بمشاركة الجامعة البريطانية بمصر، اليوم، تحت عنوان «المؤتمر القومى للاستثمار فى تكنولوجيا المياه»، إن «المسئولية تجاه المياه تضامنية بين المواطن بالترشيد، والمستثمرين والصناع بالشراكة ووضع الأولويات، والعلماء بتقديم الجديد، والإعلام بالتوعية والتحذير، والحكومة بتذليل العقبات».

«التراس»: نسعى لخفض تكلفة إنتاج المتر المكعب

وأوضح «خميس» أن المؤتمر يهدف لتنظيم حملات توعية المواطنين حول أهمية المياه ونُدرتها، ووضع حوافز قانونية لترشيد الاستهلاك، والتسعير لمن يزيد عن الحصة المقررة، وجمع أحدث التجارب والمشاريع العملية والفنية من جميع الدول لزيادة موارد المياه والحد من الاستهلاك.

من جانبه، شدد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أن الهيئة تدرس التحديات التى تواجه البلاد، وأهمها نقص المياه، وتسعى إلى إدخال تكنولوجيا فائقة الدقة لمياه الشرب، لتخفيض تكلفة إنتاج المتر المكعب، مع تقليل المساحة اللازمة لتنفيذ المشروعات، فضلاً عن إنتاج مياه عالية الجودة.

وقال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن الفترة المقبلة تستلزم زيادة حجم الاستثمار فى تكنولوجيا المياه فى ظل ارتباط هذا القطاع بالأمن القومى.