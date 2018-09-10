استقبل اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، وفد المركز الدولي للزراعات الملحية "ايكبا" لمعاينة ودراسة المواقع المقترحة لزراعة نبات السلاكورنيا، الذي يروي بمياه البحر المالحة.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى زيارة منقطة القلعان ودراستها للبدء في زراعة السلاكورنيا بها، مضيفًا أن الموقع المقترح للتجريب سيكون بجوار غابات المانجروف بالقلعان.

وأضاف عبدالله أن منطقة القلعان تتميز بكونها أول منطقة بمصر تحتوي على صفر% نسبة تلوث، وتم تطوير منازل الأهالي المقيمين بالمنطقة وتحويلها إلى بيوت خشبية لتتوافق مع طبيعة المنطقة، وتعمل البيوت بالطاقة الشمسية النظيفة حتى لا تؤثر على البيئة والحفاظ عليها من التلوث.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تم اقتراح موقع آخر لزراعة السلاكورنيا بوادي حوضين باستخدام مياه الآبار المالحة في زراعة السلاكورنيا.

وأضاف عبدالله، بانه سيتم مساء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر ووزراة الزراعة وبين المركز الدولي للزراعات الملحية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم.

رافق المحافظ خلال جولته بالقلعان الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر والدكتور علي حُزين المشرف على جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، الدكتور خليل عمار مدير برنامج الموارد الطبيعية بالمركز الدولي، والدكتورة ديانوسا لايرا خبيرة زراعات النباتات عالية التحمل للملوحة.