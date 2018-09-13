ضبطت مديرية التموين بالشرقية 4 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعهم بدون ترخيص.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم ضبط السيارة "رقم 40655" نقل الشرقية، محملة بسولار مدعم أثناء تفريغ الحمولة بمحطة رصيف لبيع المواد البترولية باسم "ش ع أ" من ناحية تلبانة بمنيا القمح، وتم التحفظ على 2000 لتر سولار مدعم، وتحرر عن ذلك المحضر 2062 ضد صاحب السيارة.

وأضافت،أنه جرى ضبط صاحب محطة رصيف لبيع المواد البترولية بناحية عزبة "أدور شديد"، لإدارة النشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على 2000 لتر سولار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2088.