وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، البروتوكول المنظم لأوضاع شهادة الدبلومة الأمريكية داخل مصر، حسبما صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك في إطار أهمية وضع ضوابط تنظيمية لعمل جميع الشهادات الدولية داخل مصر، وما سبق وتم بشأن تنظيم أوضاع الشهادة البريطانية، وتوقيع البروتوكول المنظم لها، واستمرارًا لذات النهج بشأن الشهادة الأمريكية في مصر.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والأستاذة حبية عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزير، واللواء الوليد مرسى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء أيمن جلال رئيس الإدارة المركزية للأمن.

كما حضر أيضًا، شرين حمدي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ ياسر عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف علي التعليم الخاص والدولي، والأستاذة عبير إبراهيم مدير عام التعليم الخاص.

كما حضر أيضًا، Dr/ Annette Bohling Advanced chief accreditation officer- Dr/ Kem Hussain Advanced vice president for the Middle East/ Asia- Australia – Dr/ Mohamed Shadid ACT connec Me Ceo – Mr/Ahmed Fakher ACT connec Me regional Director – Mr/ Holly Garner ACT AAcademic performancei .

وأكد "شوقي"، أهمية هذا التعاون وذلك لضمان جودة التعليم وحفظ حقوق أبنائنا الطلاب والإرتقاء بمستواهم العلمي، وأيضًا لتنظيم أوضاع شهادة الدبلومة الأمريكية في مصر.

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها لانطلاق العام الدراسي الجديد وبداية تطبيق نظام التعليم الجديد بالمراحل العمرية الأولى، مشيرًا إلي أن الجمهور ينتظر هذا التعاون لأهميته الشديدة ولأنه سيوفر لأبنائنا تعليم دولي بمصروفات جيدة، ورحب بالجميع في مصر.

وأوضح الوزير، أن ما يكلل ثمرة هذا المجهود المتواصل المتفاني بهذا العمل فعليًا، هو تأكيد هيئات الاعتماد التي تقر بها الولايات المتحدة الأمريكية، والمنصوص عليها كطرف من أطراف البروتوكول والمتمثلة في الهيئات الآتية:

جهة الاعتماد (Advanced)، وجهة الاعتماد ( Middle States of colleges and School Commissions on Elementary and Secondary Schools (Msa- Cessn) وجهة الاعتماد نيو انجلاند للمدارس والكليات، وجهة الاعتماد رابطة الكليات والمدارس الغربية.

ولفت الوزير، إلى أن البروتوكول يمثل ارتقاءً بمستوى شهادة الدبلومة الأمريكية داخل مصر، مبينًا أنه سوف تتوالى باقي الجهات التوقيع تباعًا خلال عام من تاريخ توقيع البروتوكول، وعلى النحو الذي ينظم من خلال بنود البروتوكول.