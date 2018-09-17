لم يعد عرض مراتب الأسرّة على زجاج المحلات أو خارجها كاف لجذب المواطنين لشرائها، حتى لجأ بعض أصحاب المحلات بمدينة نصر والتجمع الخامس لجذب المارة بعرض مراتب تحمل صورة اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي، الأمر الذي ساعدهم على الترويج لمنتجاتهم مرة أخرى.

إقبال كبير للسؤال عت أسعار الأسرة فضلًا عن بيع كميات كبيرة منها، حسب محمد صبحي، مدير أحد المحلات الشهيرة بالتجمع والمتخصصة في بيع المستلزمات المنزلية، لافتًا إلى أن إدارة المحل لم تقتصر الفكرة على المراتب فقط، بل وضعت أيضًا بوضع صورة اللاعب على الملايات و"الكوفرتات".

وعن أسعار المراتب وغيرها من المستلزمات التي تحمل صورة "صلاح"، قال الشاب الثلاثيني، أن المراتب تبدأ من 1570 جنيهًا وحتى 1865 جنيهًا والملاية 275 جنيهًا أما "الكوفرته" 395 جنيهًا، مؤكدًا أن فارق الأسعار بين هذه المنتجات وغيرها من المستلزمات العادية لا يذكر.

لم يكن الهدف الوحيد من وضع صورة "صلاح" على المنتجات المنزلية هو البيع فحسب، بل تقديرًا للدور الكبير الذى لعبه اللاعب في رفع اسم مصر عالميًا في جميع المحافل والأوساط الرياضية "صلاح بيفكرنا بجيفارا ومنديلا وعبدالناصر.. أنا ليا أصدقاء أجانب أولادهم حاطين صورة محمد صلاح على جدران الغرف"، حسب مدير المتجر.

ويستكمل مدير المتجر: "أول ما عرضنا الشكل الجديد للمراتب جالنا عريس وعروسة بيجهزوا هو صمم يأخذ ملاية وهي رفضت قالت له إزاي أنام على ملاية عليها صورة صلاح".