قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، إن هدف الهيئة في الوقت الحالي هو توطيد التواصل بين الجمعيات والجهات المعنية والاقتصادية، والتي تعد إحدى أهم النقاط التي يرتكز عليها عمل الوزارة والهيئة في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر بجمعية شباب الأعمال أن الهيئة قررت التوسع إلى القاهرة الجديدة، ومناطق حرة متخصصة بالصف، الجيزة ومنطقة أخرى للصناعات النسيجية بالمنيا ومنطقة لصناعات الألومنيوم بميت غمر وأخرى بالمنصورة الجديدة وغيرها بنويبع لجذب الاستثمارات الخليجية، بالإضافة إلى مناطق حرة متخصصة بالتعاون مع الجامعات وعلى رأسها جامعة الفيوم، موكداً أن حجم التوسعات بالمناطق الحرة تقدر 1.5 مليار جنيه.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أنه هناك تعاون كامل مع هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغيرها بهدف دعم سبل الاستثمار نظراً للفرص المتاحة والتي تصل لأكثر من 22 آلف فرصة استثمارية جاهزة فعلياً، مؤكداً علي أن هناك وعي من قبل الهيئة لإعادة تدريب الكوادر داخلياً وخارجياً لجذب الاستثمارات.

وعن آليات تخصيص الأراضي، أوضح أنه سيكون التخصيص مباشرة من قبل الهيئة خلال أيام، بالإضافة إلى خطط كاملة لمؤتمرات نوعية للترويج للاستثمار لمصر من خلال تعاون كامل مع شركاء التنمية من الجمعيات والهيئات المعنية بذلك لحل كل المعوقات، وهو دور مهم تقوم به الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

كما كشف محسن عادل عن وجود خطط توسعية بالمناطق الحرة للخروج من الحيز الضيق حيث ترتكز 70% من المناطق الحرة بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

وقال جمال أبو علي الأمين العام للجمعية، إن اللقاء يستهدف إلقاء الضوء على عدد من النقاط التي تتعلق بالمنظومة التشريعية وقوانين الشركات، بالإضافة إلى أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الهيئة.