قال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه جرى وضع برنامج إلكتروني لمتابعة الموجهين والمتابعين المكلفين يوميا بالمرور على المدارس، وذلك لضمان التزامهم وحضورهم اليومي إلى المدارس لمتابعة المعلمين والمناهج الدراسية في جميع المواد العلمية والأنشطة.

وأضاف التداوي، أن البرنامج يجرى من خلال التواصل اليومي مع المدارس، من خلال برنامج "سكايب"، ويجرى مناقشة الموجه والمتابع بالصوت والصورة عن السلبيات والإيجابيات داخل المدرسة المكلف بها، على مستوى الإدارات التعليمية الـ5 وإعداد تقريره اليومي، وذلك لضمان السيطرة الكاملة وانتظام سير العملية التعليمية.

وأوضح التداوي، أن البرنامج يضمن مكافأة الموجهين الملتزمين ومجازاة غير الملتزمين، في ظل إجراء التواصل الإلكتروني مع المدارس بشكل عشوائي، للتحقق من تواجد الموجه من عدمه، وهي طريقة جديدة للمتابعة يتم تطبيقها لأول مرة بمدارس المحافظة التي يتصل أغلبها بشبكة الإنترنت فائق السرعة.