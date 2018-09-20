أنهت البورصة تعاملات ختام الأسبوع بتراجع لكافة المؤشرات نتيجة ضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقب بقيمة 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 780.118 مليار جنيه، لتوقف البورصة نزيف الخسائر الفادحة والتي تجاوزت خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ووصلت فيهما الخسائر نحو 24 مليار جنيه و29.3 مليار جنيه على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14083 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.56% عند مستوى 13413 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.68% عند مستوى 682 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1740 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 451 نقطة.

وقدر حجم التداول على الأسهم 370 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه عبر تنفيذ 31.2 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 53.39% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 38.49%، والعرب على 8.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 88.7 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، 263.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 92.4 جنيه، 290.5 مليون جنيه، على التوالي.