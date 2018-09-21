أعلنت شركة كهرباء دمياط، عن فصل التيار الكهربائي عن قريتي "الغنيمية وحجاجة" التابعتين لمركز ومدينة فارسكور، غدا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر لإجراء أعمال الصيانة.