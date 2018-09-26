قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الاحتفالية المقرر إقامتها مساء اليوم للجاليات الأرمينية في مصر، دليل على احتضان مصر لجميع الثقافات والجنسيات والأديان المختلفة.

وأضافت مكرم، خلال لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة استعدت بالكامل لهذه الاحتفالية لإقامتها بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتمع بالوزير الأرميني، وتقدم الأخير مدبولي لاحتضان مصر الجاليات الأرمينية.

وتابعت: "مصر أقامت احتفالية في مايو الماضي للمصريين اليونانيين، والمصريين القبارصة، وعشان كدة تلقينا طلبات من جاليات كثيرة جدًا على رأسها الجاليات الأرمينية".