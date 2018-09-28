قال الدكتور محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن الإنسان هو أساس الوجود وأساس الكون وأن الإسلام وضعه في منزلة عالية جدًا، موضحًا أن كل ما خلق الله مُسخر لخدمة الإنسان وهو نوع من أنواع التكريم له.

وأضاف كيلاني خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه لولا الباطل ما عرف الحق ولولا الشر ما كان الخير ولولا الظلام ما كان النور والضياء ولا ينشط أهل الباطل إلا في غياب أهل الحق.

وأكد مدير عام المساجد الحكومية، أن الإنسان أعطاه الله العقل والذي ميزه به عن باقي الكائنات، موضحا أن الإنسان إذا حاد عن طريق الصواب يظلم وأول من يظلمه هو نفسه وهو أشد أنواع الظلم، مشيرا إلى أن القرآن في مواضع كثيرة كرر أن "الله لا يحب الظالمين" والمقصود بها ظالم نفسه بنفسه.