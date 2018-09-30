قالت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، إن شكاوى المواطنين من سوء حالة مياه الشرب بالمدينة في طريقها للحل، مشيرة إلى أنه جرى إعداد تقرير وافي بالمشكلة والحلول المقترحة لها وعرضه على المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم، الذي كلف بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب لحل المشكلة جزئيا لحين الانتهاء من توسعة محطة العبادلة وزيادة حصة مدينة قها من المياه.

وأضافت فوزي، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه جرى التنسيق مع الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، لوضع خطة لإعادة نظافة وتجميل شوارع المدينه لإعادتها للشكل الحضاري كمدينة تقع في واجهة محافظة القليوبية على الطريق السريع الزراعي، موضحة أن الخطة الجديدة تتضمن وضع شكل محدد لأكشاك الشوارع جماليا والاهتمام بتجميل الطريق الزراعي السريع.

وأكدت رئيس مدينة قها، أن هدفها الأساسي هو توفير الخدمة للمواطن البسيط ووصوله إلى حالة من الرضا من أداء الحكومة في محيط الوحدة المحلية، لافتة إلى أنها تعد حاليا برنامج تنمية إدارية ومالية واقتصادية للعاملين بمجلس المدينة بهدف حث العاملين على توفير الخدمة والتعامل الحسن مع المواطن.

وذكرت أنه جرى إنهاء مشكلة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه المساكن كانت تتبع بنك الإسكان والتعمير وكان المستحقين متعثرين في سداد الأقساط بالإضافة إلى مشاكل إدارية حيث جرى التواصل مع المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وانتقلوا إلى مقر مجلس مدينة قها وجرى التواصل مع رئيس الوزارء وتسليم كشف بـ102 شقة وباقي 160 شقة جاري بحثها.