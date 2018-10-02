قال الرائد محمد الشربيني، مشرف الإدارة العامة للمرور، إن معدلات الحركة مرتفعة وهو المعهود عليه من اليوم باعتباره منتصف الأسبوع، مضيفا أن بعض المحاور تشهد كثافات أهمها الطرق السريعة والطريق الدائري أعلى البحر الأعظم والبساتين والقاهرة الجديدة.

وأضاف الشربيني، خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي أم سي"، أن مناطق أعلى السلام تشهد أحجام حركة أعلى من المتوسطة في نفس المكان، وتم الانتهاء من زحام أعلى الزراعي، موضحا أن الزحام نتج عن رحلات مرورية قادمة من الأقاليم باتجاه القاهرة.

وأكد مشرف الإدارة العامة للمرور، أن محور 26 يوليو يشهد أحجام حركة مرتفعه للقادم من أكتوبر وينصح باستخدام البدائل من محور روض الفرج أو محور الواحات ومنهم إلى الدائري، موضحا أن باقي الطرق السريعة تعمل بشكل جيد مثل طريق بنها شبرا الحر وطريق الإسكندرية الصحراوي والزراعي وطريق السويس.