بالفيديو| عكاشة للفلاحين: "أكلوا البهايم القش واحذروا التبن"

نصح الإعلامي توفيق عكاشة الفلاحين بإطعام المواشي "القش" بدلًا من "التبن".

وقال عكاشة خلال حلقة الخميس من برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "الفلاح متعود أنه يأكل الجاموسة تبن ولما أنا أجيب الفلاح ده وأفهمه وأوريله تجارب أن الجاموسة لما تاكل تبن ده غلط ومفيش أي فايدة كل اللي في التبن مادة تساعد على الهضم ولا علاقة لها بالتغذية ولا بتزود لبن ولا بتزود لحم ولا بتعمل أي حاجة وكل دورها كأنك بتدي للجاموسة حباية هضم".

وتابع عكاشة: "أقوله أن القش اللي انت بتحرقه ده فيه فايدة أكتر لما تجيب القش تنشفه وتدرسه نسبة الغذا في القش حوالي 0.2 وممكن نرفع النسبة نخليها 0.5 يعني قريب من البرسيم".

وشرح عكاشة طريقة إعداد القش للمواشي: "بنجيب شوية مية يعني نجيب 20 لتر مية ونحط عليهم 2 كيلو يوريا الكيماوي بتاعنا ده ونقلبه لغاية ما ندوب اليوريا في المية وبعدين نقوم راشين القش بالرشاشة اللي بنرش بيها المبيدات دي ونحط فيها الـ20 لتر مية اللي دوبنا فيها اليوريا ونرش المية على القش ونلفهم في مشمع بالات ونسيبه 21 يومًا وبيصفر لونه وتترفع نسبته الغذائية وقيمته من 2% لـ5% يعني بينه وبين البرسيم اللي فيه 7%".