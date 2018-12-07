وافق الكونجرس الأمريكي "مجلسا النواب والشيوخ"، أمس الخميس على مشروع قرار بخطة إنفاق لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، وتم إرسال القرار إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أنه بموجب القرار سيتم تمديد تمويل عدة وكالات حكومية لمدة أسبوعين إضافيين، أي حتى يوم الـ21 من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن هذا القرار سيعطي قادة الكونجرس مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة، ومناقشة طلب الرئيس ترامب تخصيص خمسة مليارات دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وكانت عدة وكالات حكومية، من بينها وزارات الخارجية والأمن الداخلي والزراعة، مهددة بالإغلاق بحلول اليوم.