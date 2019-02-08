أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر نجحت في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وأكدت "الخارجية" أن نجاح مصر في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية ثمرة جهود التعاون بين أجهزة الدولة.