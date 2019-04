كشفت إدارة الدورة الـ 72 من مهرجان كان السينمائي، قائمة الأفلام المشاركة في أقسام المهرجان المختلفة، في الفترة الأخيرة أصبحت السينما العربية ضيف رئيسي في مهرجانات السينما العالمية، وتحديدا "كان"، فلا يقتصر التواجد العربي هذا العام على ترأس المخرجة اللبنانية نادين لبكى لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما" فقط.

يعود المخرج الفلسطينى إيليا سليمان إلى المهرجان الفرنسى المخضرم، بأحدث أعماله السينمائية، والذى حمل اسم "It Must Be Heaven"، وذلك بعد غياب 9 سنوات عن المسابقة الرسمية منذ عام 2009، بفيلم "The Time that Remains"، وتعتبر المشاركة فى الدورة الحالية هى الرابعة، حيث شارك عام 2002 بفيلم "Yadon ilaheyya"، الذى حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، بالإضافة إلى فيلم "7días en La Habana"، الذى شارك فى قسم "نظرة ما" عام 2012.

"ما المكان الذى نستطيع أن نطلق عليه الوطن"، هو السؤال الذى يطرحه فيلم "It Must Be Heaven"، على مدار ساعة ونصف يقوم إيليا سليمان بدور الراوى والشخصية الرئيسية فى الفيلم، الذي يتطرق إلى فكرة "الوطن"، من خلال تجربته الشخصية عندما ترك فلسطين بحثا عن وطن آخر، قبل إدراك أن وطنه لا يزال يتبعه كظله، بقدر ما يسافر، من باريس إلى نيويورك، هناك شىء يذكره بوطنه، وخلال الفيلم يسافر "سليمان" إلى مدن مختلفة ويجد أوجه تشابه غير متوقعة مع فلسطين، يعيد اكتشاف مفاهيم مثل الهوية، الجنسية والانتماء.

وفي قسم "نظرة ما" تشارك المخرجة المغربية مريم توزاني بأول أعمالها الروائية الطويلة، بعنوان "Adam"، حيث تدور أحداث الفيلم حول أرملة تدعى "عبلة" تعيش برفقة ابنها الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، وتقرّر عبلة أن تفتتح عملاً تجارياً من مطبخها بعد وفاة زوجها، حتى تؤمن لابنها حياة أفضل، وفي أحد الأيام تطرق امراةٌ شابةٌ اسمها سامية باب منزلها باحثةً عمن يأويها، وقد أعياها طفلها التي تحمله بين أحشائها، ويتملكّها خوف إنجاب طفلٍ بلا أب، ولا تدري عبلة بأن هذه الحادثة المفاجئة ستغيّر حياتها للأبد.