تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء اليومن 3 لجان في مركز نبروه، وهي لجنة مدرسة سعد الشربيني الثانوية الصناعية المشتركة بمدينة نبروة، ولجنة مدرسة عبدالنبي زيادة الابتدائية بقرية الطيبة، ولجنة معهد الدروتين الابتدائي الأزهري بقرية الدروتين.

حضر الزيارة اللواء حسام، رئيس مركز ومدينة نبروه، والنائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، والنائب محمد الشورى، عضو مجلس النواب.

وقال شاروبيم إن "المصريين وطنيون بالفعل وليس بالكلام ويترجمون مشاعرهم تجاه بلدهم بوضع أصواتهم في صناديق الاقتراع على التعديلات الدستورية".

وأضاف المحافظ أن علي كل مواطن أن يدعوا أفراد أسرته وأقاربه وجيرانه للذهاب إلى لجان التصويت والإدلاء بصوتهم بكامل الحرية، وعليهم أن يرفضوا أي ضغوط قد يتعرضون لها للإدلاء بأصواتهم في اتجاه معين.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.