حي الهرم يستجيب لطلب مسنة بتوفير سيارة للادلاء بصوتها في الاستفتاء

استجاب حي الهرم لرغبة السيدة زينات محمود، من كبار السن القاطنة بشارع محمود عارف بمنطقة الشيشيني، للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على تعديل الدستور بلجنة معهد فتيات القدس.

ووفر الحي، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سيارة إلى محل إقامتها، وبها موظف بمكتب رئيس الحي، وجرى تحقيق رغبتها للإدلاء بصوتها في اللجنة وعودتها مرة أخرى لمحل إقامتها.

ورفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الحدث المهم، حيث تجري عملية الاستفتاء داخل 563 مركزا انتخابيا و1004 لجان فرعية و5 لجان عامة.

وأنشئت غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة، لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتلقي أي بلاغات خاصة بعملية الاستفتاء والتعامل معها على الفور.