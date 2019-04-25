يعيش القطاع السياحى فى الأقصر فترة ازدهار هى الأفضل منذ عام 2011، حيث حقق الموسم السياحى الحالى نجاحاً كبيراً، وارتفعت نِسب الإشغال لتصل إلى أعلى معدلاتها، وبحسب خبراء السياحة ارتفع متوسط إنفاق السائح خلال الموسم الجارى، مقارنةً بالمواسم السابقة، حيث بلغ متوسط إنفاق السائح الموسم الحالى من 70 إلى 120 دولاراً، بينما تراوح فى المواسم السابقة بين 20 و30 دولاراً. وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق الأقصر، لـ«الوطن»، أمس، إن جهود وزارتَى السياحة والآثار والمحافظة نجحت فى الوصول بالقطاع السياحى إلى مرتبة متقدمة، رغم الكثير من العقبات التى تواجه القطاع، خاصة فى عمليات النقل والتسويق الخارجى، وأشاد «عثمان» بالافتتاحات الجديدة للمزارات الأثرية، التى تُسهم فى جذب السائحين الشغوفين بالسياحة الثقافية والتاريخ المصرى القديم، مشيراً إلى أن وزارة السياحة مطالَبة بالترويج لهذه المزارات فى الدول الأوروبية والدول المصدرة للسياحة.

ارتفاع نسب الإشغال وإنفاق السياح.. وتسيير ١١ باخرة بين القاهرة وأسوان.. والاكتشافات الجديدة جذبت السائحين

وأضاف محمد عبدالحميد، مرشد سياحى، أن الموسم الحالى الأفضل مقارنةً بالمواسم السابقة، حيث تكتظ المعابد والمناطق الأثرية والفنادق بالسائحين من جنسيات مختلفة، متوقعاً أن يكون الموسم القادم أفضل أيضاً من هذا الموسم، مشيراً إلى أن الكثير من العمالة المدربة والمرشدين الذين تركوا قطاع السياحة عقب ثورة يناير، عادوا مرة أخرى للفنادق العائمة التى عانت كثيراً من حالة ركود خلال السنوات الماضية، ولفت إلى أن قطاع السياحة النيلية سيشهد طفرة كبيرة بداية من أكتوبر المقبل، حيث سيجرى تسيير ١١ باخرة نيلية بين القاهرة وأسوان مروراً بالأقصر والعكس، ما يسمى بالرحلات الطويلة.