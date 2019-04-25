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«أرطغرل».. آخر الغزوات العثمانية الفاشلة

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زاهي حواس: "كنت طالب فاشل.. وسقطت في اختبارات وزارة الخارجية"

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