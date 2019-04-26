تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، وبلغ إجمالي المضبوطات حوالي 12 طن و290 كجم في 13 محافظة.

الكميات المضبوطة تنوعت ما بين دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، الجيزة، قنا، أسيوط، الوادى الجديد، البحر الاحمر"، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 68 محضراً بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين، مشدداً على أهمية تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة.

وشدد على إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، فضلاً عن عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.