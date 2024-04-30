بـ«400 جنيه فقط».. جراحة قلبية لمواطن ضمن التأمين الشامل بالإسماعيلية

نجحت الأطقم الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، في إجراء جراحة قسطرة قلبية لمواطن يعاني من إغماءات متكررة بأحدث التقنيات علي نفقة التأمين الصحي الشامل.

لحالة تعاني من إغماءات متكررة

وقال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الاسماعيلية، إن الطاقم الطبي نجح فى علاج حالة منتفع كان يعاني من إغماء متكرر نتيجة لضعف بعضلة القلب، وتغيير الصمام الميترالي عن طريق تركيب منظم ثنائي بصاعق داخلي للوقاية من التوقف المفاجئ لعضلة القلب.

الجراحة أجريت بـ400 جنيه بدلا من 200 ألفا

وأضاف «سامي»، أن المريض خضع لعدد من الفحوصات الطبية الدقيقة والتقييم باستخدام اختبارات فرز متعددة، منها الرنين المغناطيسي وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية (الإيكو).

وذكر أن الطاقم الطبي في الإسماعيلية قرر التدخل عن طريق فتح محدود لتركيب الجهاز للحفاظ علي حياته حيث أنه معرض للتوقف المفاجئ لعضلة القلب، مشيرا إلى أن تكلفة تركيب المنظم الثنائي بصاعق داخلي خارج منظومة التأمين الصحي الشامل 200 ألف جنيه توفره المنظومة فقط بمساهمة 400 جنيه.