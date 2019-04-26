شهدت قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، ندوة "اللاجئين والنازحين في أفريقيا"، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهى الندوة التى نظمها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بحضور عدد من المشاركين باجتماعات اللجنة من "مصر، إرتريا، إثيوبيا، السودان، والكونجو".

وتحدث في الندوة إبراهيم حامد، مسؤول العلاقات الخارجية برابطة أبناء المنخفضات الإرترية والذي فرق بين مفهومي اللاجئين والنازحين بالمواثيق الإفريقية، وتناول أسباب الظاهرة ودور النزاعات المسلحة في تفاقم الظاهرة بالقارة الإفريقية.

كما تحدث عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى شرح مفهوم اللاجئين بالقانون الدولى والمواثيق الإفريقية، واستعرض دور مصر في استضافة اللاجئين من أكثر من 50 دولة، ومبادرة مصر بدمج اللاجئين في المجتمع المصري، وضمان تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وعدم المتاجرة والمزايدة عليهم لدى الجهات المانحة.

وطالب سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الاتحاد الأفريقي، بالعمل مع الحكومات في أفريقيا، من أجل معالجة الأسباب الأساسية لأزمات اللاجئين، وإنهاء الحروب الأهلية، واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الأزمات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والنهوض باندماج اللاجئين في المجتمعات المحلية، وتعميق الاندماج الإقليمي.