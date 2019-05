سقطت طائرة بوينج 737 قادمة من خليج جوانتانامو على متنها 142 مسافرًا وأفراد الطاقم في نهر سانت جونز في جاكسونفيل بولاية فلوريدا مساء الجمعة.

وبحسب موقع "fox news"، "ما تزال عملية الإنقاذ مستمرة مكان الحادث، لكن لم ترد أنباء عن وقوع حالات وفاة".

وذكر مسؤول في الشرطة بـ"جاكسونفيل" على موقع "تويتر"، أنه تم استدعاء الوحدة البحرية للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأكد عمدة مدينة جاكسونفيل ليني كاري التفاصيل الأولية للحادث، وقال إن فرق الإطفاء والإنقاذ كانت في مكان الحادث.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS