قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن الكشف الجديد في منطقة الأهرام بدأ التنقيب عنه في شهر أغسطس 2018 "كنا بندور على مقابر ترجع للعصور المتأخرة".

وأضاف "وزيري" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت" والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم والمذاع على فضائية "ON E"، أن الكشف أظهر مقابر لعصر متأخر وتوابيت ملونة بحالة جيدة من الحفظ وتماثيل الأوشابتي.

وأوضح أن أعمال الحفائر مستمرة لمدة 3 سنوات وتم اكتشاف مقبرة لشخصين أحدهما اسمه "بيحن وي كا" يعود للأسرة السابعة وله 7 ألقاب منها الكاهن المطهر لملوك الأسرة الخامسة.

وأكد أن الباب الوهمي للمقبرة بحالة جيدة من الحفظ، ويصل عمر المقبرة 4400 عام.