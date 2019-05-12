تداول عدد من أولياء الأمور، صورا من امتحان الحاسب الآلي والجبر للشهادة الإعدادية أثناء تواجد الطلاب داخل اللجان بمحافظة المنوفية وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتأكيد تسريب الامتحان.

وأكد عادل محمود أحد أولياء الأمور، أن الامتحان جرى تسريبه وتداوله على الهواتف المحمولة قبل دخول الطلاب الامتحان ويتم بيعه علنا في المكاتب التي تواجه المدارس، مضيفا أن الامتحانات ظهرت في تمام الثامنة و10 دقائق، مطالبا بوقف ما وصفه بالمهزلة، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى لتسريب الامتحان وسبق أمس تسريب امتحان العلوم واللغة العربية.

وأضاف هيثم محمد أحد أولياء الأمور بالبتانون مركز شبين الكوم، أن عمليات التسريب الممنهجة تصل من داخل لجان توزيع الأسئلة حيث يتم تصويرها بالشكل الذي ستأتي عليه في لجان الامتحانات ويتم توزيعها على مجموعات الواتساب والفيس بوك، مشيرا إلى أن الامتحان يباع في المكتبات بـ100 جنيه فيما يتم دفع 500 جنيه من ولي الأمر مقابل دخوله جروب الواتس آب وتصل عليه نماذج الامتحان بانتظام.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم، إنه جرى إخطار الجهات الأمنية والنيابة للتحقيق في عملية التسريب.

من جهته نفى مختار شاهين وكيل تعليم المنوفية، تسريب الامتحانات، مؤكدا أنها شائعات مغرضة وأن الامتحانات تسير في هدوء.

كما أكد شاهين على التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الأجواء الأمنية اللازمة لتسهيل أداء الطلبة لامتحاناتهم وكذا توفير الحراسة اللازمة للكنترولات وأوراق الأسئلة والإجابة، مؤكدا على الالتزام بمواصفات الأسئلة في ورقة الامتحانات وفق الضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم.