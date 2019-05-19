سقط "سيستم" امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية، اليوم، بعد 15 دقيقة من بدء الامتحان الذي يجرى في 173 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة على مستوى المحافظة بإجمالي 46 ألف و595 طالبا وطالبة، ووزعت مديرية التربية والتعليم الامتحان الورقي على الطلاب، بعد أن ظهرت رسالة لجميع الطلاب على التابلت "الجلسة خاطئة".

واستنكر عدد من أوليا الأمور عدم قدرة وزارة التربية والتعليم على أداء الامتحان، وعدم إصلاح الأعطال بعدما حدث في الامتحانات التجريبية، وهو ما يهدد مستقبل أولادهم.

وقال عبدالرحمن إبراهيم، طالب، لـ"الوطن": "بعد دقائق من دخولنا لجنة الامتحان لم نستطيع الدخول على السيستم، بعد أن ظهرت لنا رسالة (الجلسة خاطئة) على التابلت وخوفنا من أن يحدث معنا مثلما حدث في الامتحان التجريبي، إلا أنه بعد حالة من الهرج باللجنة وزعت علينا إدارة المدرسة الامتحان الورقي".

وأكدت منى عمر، طالبة: "سنستعد في الامتحانات المقبلة بأن نعتمد على أن الامتحان ورقي"، لافتة إلى أن الامتحان جاء في مجمله في مستوى الطالب المتوسط، لكنه كان يحتاج لمزيد من الوقت للمراجعة.

وبدوره، قال علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن جميع المدارس بالمحافظة امتحنت ورقيا ما عدا مدرسة واحدة هي مدرسة علي حسن عبدالوهاب التجريبية للغات بميت سلسيل، التي يمتحن بها 35 طالب وتمكنوا جميعا من أداء الامتحان إلكترونيا.

وأضاف عبدالرؤوف، أن جميع المدارس الخاصة ستمتحن في قاعات مخصصة تابعة لمديرية التربية والتعليم في الفترة الثانية، وسيجري أداء الامتحان إلكترونيا، لافتا إلى أنه جرى تشغيل "السيستم" بعد نصف الوقت في الفترة الأولى.

وأكد أن جميع المدارس استعدت للامتحان الإلكتروني، وجرى تجهيز القاعات وتوزيع الكود على الطلاب، موضحا: "ووضعنا امتحان ورقي (بوكليت) احتياطي بكل مدرسة تحسبا لأي خطأ وبعد سقوط السيستم وزعنا امتحان ورقي بوكليت على الطلاب لأداء الامتحان وفي منتصف الوقت عاد السيستم ولكن جرى متابعة الامتحان لعدم تشتيت الطلاب".